Eerste Kamer akkoord met klimaatverdrag Parijs

Na de Tweede Kamer is dinsdag ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het klimaatverdrag van Parijs waarin is afgesproken om de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken.

In de Senaat stemde alleen de PVV tegen het akkoord dat eind 2015 tot stand kwam. Dat akkoord verplicht de landen die het hebben ondertekend om maatregelen te nemen hun broeikasgasuitstoot te beperken. De Amerikaanse president Trump kondigde in mei aan dat zijn land zich zal terugtrekken uit het verdrag.

De deelnemende landen committeren zich ook om –gezamenlijk– actie te ondernemen met het oog op aanpassing aan klimaatverandering.

Over de motie-Teunissen (PvdD) werd dinsdag niet gestemd in de Eerste Kamer. Via die motie dringt de PvdD erop aan om de maaltijden in de Senaat voortaan in principe vrij van vlees en vis te maken. Teunissen vindt dat de volksvertegenwoordiging „een voorbeeldfunctie heeft op het punt van duurzame gedragsverandering.”

Ze wijst er in haar motie op dat de vleesconsumptie „zware belasting van dieren, natuur, milieu en klimaat met zich meebrengt.” Het zou volgens haar normaal moeten worden géén vlees te eten.