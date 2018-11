Eerst evaluatie over duurdere sigaretten

Het is nog niet zeker dat de prijs van een pakje sigaretten de komende jaren stijgt naar 10 euro. Dat blijkt uit het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). De prijs gaat in 2020 via de accijns met 1 euro omhoog. Maar „alvorens de prijs verder verhoogd kan worden tot 10 euro in 2023, zal het kabinet in 2021 een evaluatie uitvoeren”, zo staat in het document.

De stevigste maatregelen worden tegen roken genomen, tegen overgewicht en problematisch alcoholgebruik zijn de stappen minder dwingend. Zo komt er bijvoorbeeld geen suikertaks op frisdranken om overgewicht tegen te gaan. Wel wordt ernaar gestreefd in 2025 30 procent minder suiker in frisdrank te hebben.

Blokhuis begon een jaar geleden met de eerste gesprekken met ruim zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven. De meeste belangrijke maatregelen waren de afgelopen weken al uitgelekt, en op het uiteindelijke resultaat was al voor de officiële presentatie vrijdag stevige kritiek, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tot de tabaksfabrikanten.

Vorige week werd al bekend dat werknemers in de zorg niet meer onder werktijd mogen roken en zelfs niet „herkenbaar” mogen zijn als roker tijdens hun werk. Mensen die willen stoppen, krijgen hulp van zorgverzekeraars, zonder dat dat ten koste gaat van hun eigen risico.

Een van de belangrijke maatregelen om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan, is een verbod op stunten met prijzen. Zo zullen acties als ‘koop een krat, krijg een tweede gratis’ tot het verleden behoren. Studentenverenigingen zullen alcoholarm en alcoholvrij bier in het assortiment opnemen.