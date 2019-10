Eenheden gelauwerd voor dienst in Afghanistan

Achttien legereenheden krijgen een bijzonder ereteken voor hun inzet in Afghanistan. Ze mogen voortaan op hun vaandel verwijzen naar de militaire missie.

Koning Willem-Alexander geeft dat recht aan eenheden die sinds 2002 in Afghanistan hebben gediend. Een alliantie onder aanvoering van de Verenigde Staten viel na de aanslagen van 11 september 2001 Afghanistan binnen. Dat mondde uit in een oorlog die tot vandaag de dag voortsleept. Het was voor het eerst in decennia dat Nederlandse militairen zo zwaar op de proef werden gesteld.

Een vaandelopschrift is niet alleen belangrijk om de herinnering levend te houden, maar ook „voor de erkenning van de militaire inzet tijdens moeilijke omstandigheden”, zegt Defensie. Onder de gelauwerde eenheden is ook een medische eenheid.