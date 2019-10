Een ton extra voor stichting Repair Café

De stichting Repair Café kan volgend jaar een extra subsidie van 100.000 euro tegemoetzien. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber dient tijdens de behandeling van de milieubegroting later deze week een amendement in om de subsidie toe te kennen. Ze krijgt daarvoor steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

In steeds meer gemeenten zetten vrijwilligers een Repair Café op. Dat is een plek in de buurt waar mensen naartoe kunnen gaan om hun kapotte spullen te repareren al dan niet met hulp van derden. Het brengt mensen bij elkaar, ook ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Niet zelden zijn kerken hierbij betrokken.

Het geld is bedoeld voor de stichting Repair Café die vrijwilligers ondersteunt bij het opzetten van een Repair Café. Het streven is dat er een soort ‘repair-infrastructuur’ ontstaat, waardoor repareren bij iedereen om de hoek beschikbaar is en weer heel gewoon wordt.

Volgens Dik-Faber zijn Repair Cafés goed voor het milieu: „De manier waarop wij nu leven put de aarde, de schepping, uit. We kopen spullen, gooien ze weer weg en kopen iets nieuws. De afvalberg groeit en de schepping raakt uitgeput. We mogen best iets beter met onze spullen omgaan, langer gebruiken, repareren als dat nodig is en –als dat niet meer mogelijk is– materialen te hergebruiken.”

Momenteel gaat veel aandacht uit naar verminderen, hergebruiken en recyclen van spullen om de afvalberg in Nederland te verkleinen, maar in dat rijtje kan volgens Dik-Faber repareren niet ontbreken: „Waarom een heel product weggooien als er één onderdeel kapot is?”

Volgens het CU-Kamerlid moeten ook bedrijven actie ondernemen: „Soms lijkt het wel alsof spullen gemaakt zijn om weg te gooien in plaats van om te repareren als iets niet meer werkt. Bedrijven moeten in het ontwerp meer rekening houden met mogelijke reparatie.”