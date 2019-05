Een op drie inwoners Heerlen stemt op PvdA

In Heerlen, thuisstad van Frans Timmermans, is zijn PvdA verreweg de grootste partij geworden. De sociaaldemocraten kregen 35,1 procent van de stemmen. Vijf jaar geleden kwam de PvdA in Heerlen uit op 7,6 procent.

De naaste rivaal van de PvdA is Forum voor Democratie met 13,4 procent. SP, vijf jaar geleden de grootste in de mijnstad, zakte van 20,6 naar 9 procent. Ook D66 verloor veel in Heerlen. De partij ging van 10,4 naar 3 procent. De PVV zakte van 23,9 naar 7,7 procent.

Ook in veel andere Limburgse gemeenten zegevierde Limburger Timmermans. In Simpelveld kreeg de PvdA 42,1 procent van de stemmen, in Kerkrade 40 procent, in Meerssen 33 procent, in Sittard-Geleen 31,6 procent, in Maastricht 27 procent en in Roermond 25,6 procent. In Venlo, thuisstad van Geert Wilders, zakte de PVV van 23,7 naar 7,2 procent terwijl de PvdA van 7,6 naar 30,3 procent steeg.