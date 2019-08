Een minister die nog wat wil, moet nu zijn kans grijpen

Alle ministers en staatssecretarissen kijken elkaar dinsdag diep in de ogen tijdens een heisessie in hotel Bos & Ven in Oisterwijk. Wie nog wat wil, moet dit politiek seizoen zijn kans grijpen.

Vanaf half een heeft premier Rutte zijn collega’s uitgenodigd op locatie. Eerst gebruiken ze samen een lunch. De bewindslieden moeten van de minister-president informeel gekleed zijn. Dus geen pakken en stropdassen, maar jeans en andere casual kleding met bijpassend schoeisel. Er is ook een fotomoment gepland en dat moet vooral eenheid uitstralen en laten zien hoe goed de regeringsploeg in zijn vel zit. Informele kleding draagt daar aan bij.

Rutte is een mensenmens en goed in teambuilding. Critici zeggen dat hij met alle winden meewaait, omdat hij net zo gemakkelijk met PVV’ers en SGP’ers overlegt als met GL’ers en PvdA’ers. Maar uiteindelijk vindt iedereen die met hem samenwerkt, dat zijn interesse welgemeend en oprecht is.

Een heisessie aan het begin van het politieke seizoen is een idee van Rutte zelf. Tijdens de vorige kabinetsperiode, toen VVD en PvdA met elkaar samenwerkten, is hij ermee begonnen. Voor Rutte de politiek in ging, werkte hij bij diverse bedrijven als personeelsmanager en weet hoe belangrijke goede verhoudingen zijn.

Dat ze dit keer in Oisterwijk bijeen zijn, is een idee van de burgemeester van deze Brabantse plaats, Hans Janssen. In 1944, dit jaar precies 75 jaar geleden vergaderde de toenmalige premier Gerbrandy met vier andere ministers voor het eerst weer in Nederland nadat het zuiden was bevrijd van de Duitse bezetting. Ze kwamen bijeen in hotel Bos & Ven. Burgemeester Janssen zocht contact met de premier voor de mogelijkheid om de heisessie dit keer op deze locatie te houden om zo een historische gebeurtenis in herinnering te roepen. Rutte, die geschiedenis studeerde en historie op zijn waarde weet te schatten, reageerde positief op de vraag van de burgemeester.

De mannen en vrouwen van Rutte III krijgen dinsdag gelegenheid om hun vakantie-ervaringen uit te wisselen. Ze zien elkaar nu allemaal weer voor het eerst na de vakantie. Vrijdag was er wel een ministerraad, maar toen was niet iedereen terug.

Agendastukken zijn er niet en ook ambtenaren zijn niet welkom. Het is niet zo dat Rutte steeds de leiding heeft van de bijeenkomst. Andere jaren vroeg hij ook aan collega’s om bepaalde onderdelen van de sessie te leiden.

Geheim

Rutte wil niet alleen weten hoe de vakantie van zijn collega’s was. Ook is hij benieuwd naar de ideeën waarmee zijn collega’s zijn teruggekomen. En dan gaat het vooral over de grote lijnen van het kabinetsbeleid en over de onderlinge verhoudingen. Wat de bewindslieden besluiten, blijft geheim.

Het is best een bijzonder politiek seizoen dat aanstaande is. De komende twaalf maanden zijn er geen verkiezingen en en ook de Tweede Kamerverkiezingen werpen hun schaduwen nog niet vooruit. De bewindsman of bewindsvrouw die nog wat wil bereiken zonder de hete adem van de verkiezingscampagne in de nek te voelen, moet dit politieke seizoen zijn of haar kans grijpen.