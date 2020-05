Een examenfeestje mag straks, mits afstand wordt bewaard

Scholieren kunnen straks toch nog naar een examenfuif als de feestgangers maar onderlinge afstand bewaren. Dat maakte premier Mark Rutte duidelijk tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De regels voor samenkomsten worden vanaf volgende maand verruimd.

Tot 1 juni geldt een verbod op samenkomsten. Volgens Rutte zijn de nieuwe regels voor samenkomsten „heel simpel”. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden. „Buiten, binnen, overal.” Voor huisgenoten is er een uitzondering. Er was over het onderwerp dinsdag tijdens de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen enige verwarring ontstaan.

„Alle beperkingen zijn weg. De normale regels gelden weer”, verklaarde de premier over de verruiming, die op 1 juni ingaat. „Je mag dan een samenkomst hebben, ook met vier of vijf mensen.” En dus kan ook een examenfeestje met twintig scholieren, mits ze maar 1,5 meter afstand houden. Maar als je overlast veroorzaakt kan er worden ingegrepen, zei Rutte.

Hij waarschuwde wel dat er zal worden gehandhaafd als mensen geen afstand bewaren in de openbare ruimte. Dat gebeurt net als hiervoor vanaf drie personen. Georganiseerde samenkomsten zoals kerkdiensten houden nog wel beperkingen. De oproep van het kabinet blijft echter om drukte te vermijden.

Iedereen moet zich aan de basisregels blijven houden om het virus te bestrijden, benadrukte de premier. En dat betekent drukte vermijden, 1,5 meter afstand bewaren, thuis blijven bij klachten, zoveel mogelijk thuis werken en vaak handen wassen. „Als we dat doen dan heeft het virus geen toekomst hier.”