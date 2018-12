„Edith Schippers moet Rutte opvolgen”

Niet fractievoorzitter Klaas Dijkhoff moet Mark Rutte opvolgen als leider van de VVD, maar oud-minister Edith Schippers. Dat zegt partijprominent en vertrekkend Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in een afscheidsinterview met De Telegraaf, dat zaterdag verschijnt.

„Ik denk dat Edith Schippers helemaal geen slechte kandidaat zou zijn. Ze heeft bewezen dat ze het ministerschap heel goed kan, het heel goed doet en ook met empathie”, aldus Broekers-Knol.

Schippers’ naam viel in het verleden vaker als opvolger van Rutte. Maar na de vorige kabinetsperiode nam ze afscheid van de politiek. Schippers was van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid. Voor die tijd zat ze in de Tweede Kamer. Haar laatste politieke wapenfeit was afgelopen voorjaar de vorming van een coalitie voor de Haagse gemeenteraad.