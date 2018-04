ECB naar EU-hof om schandaal Letse bankpreses

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het Europese Hof van Justitie ingeschakeld om opheldering te krijgen over de schorsing van de baas van de centrale bank van Letland. Ilmārs Rimšēvičs werd in februari gearresteerd vanwege beschuldigingen dat hij jarenlang om steekpenningen zou hebben gevraagd. Sinds het Baltische land in 2014 de euro invoerde, zit Rimšēvičs vanwege zijn functie ook in het bestuur van de ECB.

De ECB wil van het hof weten of de maatregelen van de Letse autoriteiten tegen Rimšēvičs in lijn zijn met EU-wetgeving. De Let is op vrije voeten maar geschorst. Hij weigert op te stappen. Volgens hem is het corruptieschandaal een poging van een aantal banken om hem weg te krijgen omdat hij de Letse bankensector transparanter wil maken. De ECB wijst erop dat Rimšēvičs ook zijn werk in het ECB-bestuur niet kan doen.

De ECB vraagt het hof ook om tussentijdse maatregelen zodat de normale besluitvormingsprocedures van de ECB kunnen doorgaan. Het hof wordt bovendien verzocht haast te maken met de zaak.