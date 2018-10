Eén autosticker voor alle milieuzones in EU

Het Europees Parlement wil onderzoeken of er een uniforme Europese autosticker kan komen voor toegang tot milieuzones in steden. Dat zou een einde kunnen maken aan de huidige wirwar aan toegangseisen voor schone voertuigen in Europese stedelijke milieuzones. Alleen auto’s die voldoen aan de strengste Europese uitstootnormen krijgen het zogenaamde Ultra Low Emission Vehicle label.

Steeds meer steden weren de meest vervuilende voertuigen uit hun centrum, maar ze hanteren vaak andere voorwaarden om zo’n lage-emissiezone binnen te mogen rijden. Aan die chaos hoopt het parlement, met één norm en autosticker voor de hele EU, een einde aan te maken. De Europese Commissie heeft al toegezegd volgend jaar met richtsnoeren voor milieuzones te komen.

Ook wordt een informatie-uitwisselingssysteem onderzocht om de handhaving van de milieuzones beter te organiseren. Nu hebben veel steden problemen met het opsporen van buitenlandse overtreders.

Voor de plannen op initiatief van D66-parlementariers Matthijs van Miltenburg en Gerben-Jan Gerbrandy wordt volgend jaar bijna 1,5 miljoen euro op de begroting vrijgemaakt.