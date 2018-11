Duurzame palmolie in voedingsindustrie gedaald

Het aandeel duurzame palmolie dat door de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is vorig jaar iets afgenomen. In 2017 was 88 procent van de gebruikte palmolie gecertificeerd duurzaam, een jaar eerder lag dat nog op 90 procent. In 2015 was het 84 procent.

Het aandeel duurzame palmolie stabiliseert, aldus de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil, waarin verschillende brancheorganisaties uit de voedings- en diervoedingssector zijn verenigd, en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad in hun jaarrapport. Palmolie wordt in allerlei voedingsmiddelen gebruikt, van pindakaas tot margarine en ijs.

Bedrijven die weinig of geen duurzame palmolie gebruiken moeten hier op worden aangesproken, vinden beide organisaties. Ook zou de overheid alleen nog maar duurzame palmolie moeten gebruiken. Ze vinden het verder belangrijk dat palmolieproducerende landen worden geholpen om hun productie duurzaam te maken.

De wereldwijde productie van palmolie wordt in verband gebracht met ontbossing, landroof, mensenrechtenschendingen en klimaatverandering.