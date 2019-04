Duthler blijft in senaat na besluit VVD

Anne-Wil Duthler blijft gewoon deel uitmaken van de Eerste Kamer. Ze is niet van plan haar zetel af te staan nu ze uit de VVD-fractie is gezet. Duthler heeft dat laten weten. „Ik ben gekozen voor de hele periode. Als ik eerder had willen opstappen had ik dat wel gedaan.”

Duthler is uit de VVD-fractie gezet na een rechterlijke uitspraak in een zaak die was aangespannen door het blad Quote. Ze raakte in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen. Quote schreef hier over en hoeft van de rechter niet te rectificeren.

De Eerste Kamer blijft in haar huidige samenstelling nog maar kort in stand. Volgende maand kiezen de Provinciale Stratenleden een nieuwe senaat. Duthler kan dan niet worden herkozen. Ze staat niet op een kandidatenlijst.

Na de onthullingen over haar belangenverstrengeling stelde de VVD een onderzoek in naar haar integriteit. Dat wordt nu gestopt. „Er ligt nu een heldere uitspraak”, aldus een woordvoerder.

Duthler, die twaalf jaar senator was, zegt het „erg te vinden dat de VVD er nu al een oordeel aan verbindt”. Ze zegt „overvallen” te zijn. Ze had graag wat meer tijd gehad om zich te verdedigen, „maar het is mij niet gegund”. Ze gaat tegen de rechterlijke uitspraak in hoger beroep.

Doordat Duthler haar zetel blijft innemen verliest de coalitie meteen haar meerderheid in de Eerste Kamer. Premier Mark Rutte noemt dat geen grote ramp, aangezien die meerderheid toch al verdwijnt door de komende verkiezingen. Die zijn namelijk een afspiegeling van de onlangs gehouden provinciale verkiezingen, waarbij de coalitie verloor.