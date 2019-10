Duo aangewezen voor regeringsvorming België

Koning Filip heeft twee politici van de grootste partijen in België opdracht gegeven te onderzoeken of een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste levensvatbaar is. Hij heeft voormalig minister-president van Vlaanderen Geert Bourgeois en de Waalse ex-premier Rudy Demotte benoemd tot preformateurs.

De twee moeten niet alleen bij hun eigen partijen nagaan wat de mogelijkheden zijn, maar ook de bij de vier andere partijen die bij de gesprekken betrokken zijn. Zij brengen op 4 november verslag uit aan de koning, deelt het koninklijk paleis mee.

Het staatshoofd nam maandag, ruim vier maanden na de verkiezingen, het eindverslag van de twee informateurs in ontvangst. Volgens hen is er voldoende basis voor N-VA en PS te gaan praten over de vorming van een federale regering. De partijprogramma’s van deze twee partijen liggen echter ver uiteen. Mede daarom worden ook de Vlaamse sociaaldemocraten en christendemocraten, evenals de liberalen aan beide kanten van de taalgrens, bij de formatiepoging betrokken.

Na de verkiezingen in 2010 duurde het 541 dagen voordat er een regering was. België is daarmee wereldrecordhouder.