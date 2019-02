Duizenden wapens in Belgische smeltovens

In de smeltovens van een staalbedrijf in Gent zijn woensdag 12.552 wapens vernietigd. De eigenaars hadden die vorig jaar ingeleverd omdat ze door een strengere wapenwet niet langer legaal waren. De wapens, waaronder samoeraizwaarden, werden in een oven op 1700 graden Celsius omgesmolten om er staalplaten van te maken.

Wapenbezitters konden hun illegale wapens, kogelladers en munitie tot 31 december straffeloos inleveren. Ruim 15.000 mensen deden een beroep op de amnestieregeling. Er kwam 5700 kilo munitie binnen. Wie nu nog wordt betrapt met een illegaal wapen riskeert een boete tot 25.000 euro en tot vijf jaar cel.

De Belgische minister van Justitie Koen Geens is „ongelofelijk tevreden” met het resultaat, zegt hij op zijn website. „De samenleving is weer wat veiliger geworden.”