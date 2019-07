Duitsland levert terreurverdachte Parijs over

Duitsland heeft een 39-jarige Bosniër die zou zijn betrokken bij de aanslagen in Parijs in 2015 overgeleverd aan België. Dat zegt een woordvoerder van het OM in Naumburg tegen het Duitse persbureau DPA. Adis A. wordt verdacht van de levering van wapens die zijn gebruikt bij de aanslag op de concertzaal Bataclan. Daarbij kwamen 89 concertgangers om.

België had een Europees aanhoudingsbevel tegen A. uitgevaardigd. Zijn naam was opgedoken in het onderzoek naar de aanslagen in de Franse hoofdstad. De politie kwam hem op het spoor na de arrestatie van twee landgenoten in Dresden in verband met een granatenhandel. Hij werd in juni gearresteerd.

In Parijs pleegden negen mannen aanslagen bij het Stade de France, op terrassen en in concertzaal Bataclan. In totaal vielen 130 doden en meer dan 350 gewonden. De aanslagen zijn opgeëist door Islamitische Staat. Het netwerk erachter zou ook zijn betrokken bij de aanslagen op 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel, waarbij 32 doden vielen.