Duikers vinden geen spoor van vermiste Nederlander in Antwerpen

Een zoekactie van de politie naar een in Antwerpen vermiste Nederlander heeft geen resultaat opgeleverd. Duikers zochten donderdagmiddag in het water bij het zogeheten Eilandje in de Schelde tevergeefs naar aanwijzingen.

De 23-jarige Max Meijer uit Ossendrecht is sinds zondagochtend vermist na een avondje stappen in Antwerpen. Hij was in de vroege uren nog een broodje gaan eten met een vriend. Camerabeelden hebben vastgelegd dat hij rond 05.45 uur alleen op een brug liep. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Zijn geparkeerde auto is wel in de buurt gevonden. Familie en vrienden hebben in de omgeving flyers uitgedeeld. De Belgische politie riep dinsdag in een tv-programma getuigen of mensen met mogelijk relevante informatie op zich te melden.

De politie zoekt nog naar een man die om 08.15 uur werd gefilmd met over zijn arm een jas die lijkt op die van Meijer.