Een duiker van de marine is tijdens een operatie onwel geworden. Het gebeurde voor de kust van België. Hij was bezig met een duikoperatie vanaf Zr. Ms. Zierikzee. Hij werd op 36 meter diepte onwel met verschijnselen van de duikersziekte.

Hij is na het incident overgebracht naar een Brussels militair hospitaal. Vrijdag is hij weer getransporteerd naar Nederland. Alle operaties met het type duiktoestel dat door de duiker werd gebruikt is door de marine opgeschort. Er is een onderzoek ingesteld.