Drukke Wiebes draagt taken over

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft het zo druk met de problemen rond de aardgaswinning in Groningen en de overgang naar duurzamere energie dat er werk dreigt te blijven liggen. Hij staat daarom wat taken af aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Behalve Groningen en de strijd tegen klimaatverandering was ook innovatie een onderwerp dat Wiebes zijn volle aandacht wilde geven. Dat blijkt te veel van het goede. Daarom is het voortaan staatssecretaris Keijzer die vernieuwing in de Nederlandse economie moet gaan aanjagen.

Keijzer, die op Economische Zaken bijvoorbeeld het mkb, de post en telecom onder haar hoede heeft, neemt ook de ruimtevaart van haar minister over.