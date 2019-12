Druk op EU-leiders over situatie in Malta

Het Europees Parlement heeft via een brief aan EU-president Charles Michel de regeringsleiders opgeroepen „een standpunt in te nemen over de alarmerende en dringende situatie in Malta”. De premier van de eilandstaat, Joseph Muscat, is aanwezig op de tweedaagse top in Brussel.

De regering in Malta is in een crisis in verband met het onderzoek naar de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Er zouden mogelijk banden zijn tussen de opdrachtgevers van de moord en regeringskringen. Zowel het EU-parlement als de Raad van Europa heeft onderzoeksdelegaties naar het land gestuurd.

De Tweede Kamer heeft woensdag ook een motie aangenomen waarin premier Mark Rutte wordt verzocht „de deplorabele staat van de rechtsstaat in Malta” op de top aan de orde te stellen en „met gelijkgezinde lidstaten een publieke verklaring uit te vaardigen”. Daarin zou Malta moeten worden opgeroepen zich te houden aan de aanbevelingen van de Raad van Europa. Die vindt onder meer dat de premier te veel macht heeft vanwege zijn te ruime benoemingsbevoegdheden. Daardoor is er een ernstig risico voor de rechtsstaat. Muscat heeft aangekondigd in januari te zullen aftreden.