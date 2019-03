Drost (CU) heeft trek in tijdelijke uitdaging

Kamervoorzitter Arib beëdigde dinsdagmiddag de 38-jarige Nico Drost uit Rhenen als lid van de Tweede Kamer. Hij vervangt tijdelijk ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf die met zwangerschapsverlof is.

Het politieke handwerk is Drost niet onbekend. Hij zat negen jaar voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Rhenen. Dat werk had de liefde van zijn hart. Als Van der Graaf over zestien werken terugkeert in het Haagse, pakt Drost de draad in Rhenen dan ook weer op.

In Den Haag gaat het nieuwe Kamerlid zich bezighouden met de beleidsterreinen waarop Van der Graaf ook actief was: Binnenlandse zaken, Justitie en Veiligheid, Europa en Infrastructuur.

Waar komt uw interesse voor de politiek vandaan?

„Ik zet me graag in voor de samenleving. Daarbij wil ik oog hebben voor ieder mens. Ook mijn geloof speelt daarin een belangrijke rol. God plaatst mensen op plaatsen waar ze hun verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen.”

Hoe komt een kleinzoon van ds. Mallan bij de ChristenUnie terecht?

„Dat heeft te maken met mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn opa, die ooit in Rhenen stond, was een standvastig man. Dat bewonderde ik in hem. Hij had echter ook bepaalde opvattingen over de ware kerk en de ware leer. Maar ik geloof dat ook in andere kerken oprechte christenen zitten. Ik koos daarom niet zozeer tégen de gereformeerde gemeenten in Nederland, maar vóór de breedte. Wij kerken in de confessionele wijkgemeente rond de Cunerakerk. De ChristenUnie is helemaal mijn partij. Alleen de naam al: Unie van christenen. Geweldig.”

U bent van beroep organisatieadviseur in de maakindustrie. Kijkt u ook met die blik rond in Den Haag?

„Zeker. Door mijn werk leer je praktisch naar dingen te kijken.”

Met welk onderdeel van het regeerakkoord hebt u de meeste moeite?

„Ik heb het regeerakkoord gelezen. Er zit veel moois in voor de CU. De fractie moet het regeerakkoord uitvoeren. Mijn insteek is niet om afwijkend van de fractie te gaan handelen of stemmen.”

Moet de coalitie gaan samenwerken met de grote winnaar van de Statenverkiezingen, FVD?

„Je moet openstaan voor samenwerking met links en rechts. In de komende weken zal blijken hoe zich dat ontwikkelt.”

Stel u bent een dag premier. Wat gaat u per direct veranderen?

„Ik maak me zorgen over de omgangsvormen op het Binnenhof. Daar zou ik graag verandering in zien. Wat mij ook tegenstaat, is het schermen met feiten die niet kloppen. Het politiek debat moet gaan over waarden. En dat mag op het scherp van de snede.

Ik heb trek in die uitdaging.”