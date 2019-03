Na het tellen van bijna 97 procent van de stemmen in Drenthe gaan drie partijen met elk zes zetels in de voorlopige uitslag aan kop. Naast oudgedienden PvdA en VVD, die elk een zetel lijken te verliezen, is dat nieuwkomer Forum voor Democratie. Gemeten naar het aantal stemmen lijkt PvdA de grootste te blijven.

Het CDA verliest een zetel en komt op vijf. PVV en SP doen het nog slechter en verliezen elk twee zetels. GroenLinks verdubbelde het zetelaantal naar vier.