Het dreigingsniveau wordt (nog) niet aangepast naar aanleiding van de afgelasting van een popconcert in de Rotterdamse Maassilo in verband met een terreurdreiging. Dat liet een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) woensdagavond weten.

Het dreigingsniveau is momenteel vier van de vijf. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.