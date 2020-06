„Door corona 1,25 miljard euro nodig voor kwetsbare wijken”

Burgemeesters van vijftien gemeenten denken 1,25 miljard euro nodig te hebben om bewoners van kwetsbare wijken te kunnen helpen.

Door de coronacrisis is er volgens hen nu al een terugval in de wijken te zien, zodat er snel actie nodig is om te voorkomen dat de investeringen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren teniet worden gedaan. De schade zal dan nog jarenlang blijven doorwerken, vooral onder jongeren die al minder perspectief hebben, stellen ze.

Dinsdag presenteerden de burgemeesters daarom een manifest met een oproep aan het kabinet om meer geld uit te trekken voor onderwijs, schuldhulp, begeleiding naar werk en veiligheid. De ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) waarderen het initiatief en zegden toe nog voor de zomer te kijken hoe dit samen aan te pakken is.

Onder de gemeenten zijn de vier grootste gemeenten en elf middelgrote gemeenten zoals Breda, Heerlen, Groningen, Eindhoven en Arnhem. Ze willen „alles op alles” zetten om de schade door de coronacrisis te herstellen. „Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in de samenleving groter wordt”.

Initiatiefnemer burgemeester Jan Hamming van Zaanstad waarschuwt dat de problemen zich snel opstapelen. Hij wijst op de vele mensen die in dit soort wijken werden begeleid van de bijstand naar werk. „Dat is in één klap voorbij. Er is geen of minder werk. Jeugdcentra werden in de coronatijd gesloten. We maken ons buitengewoon grote zorgen over de criminaliteit onder jongeren, zeker nu er minder werk is. De afgelopen weken zijn er al meer ernstige vechtpartijen te zien.”

Het gevraagde bedrag is volgens Hamming berekend op basis van de ervaringen die in Rotterdam-Zuid zijn opgedaan om verbeteringen door te voeren in de wijk. De club burgemeesters was al van plan om een geldclaim neer te leggen bij de formatie van een nieuw kabinet, na de verkiezingen in 2021. „Maar dit is nu zo urgent geworden door de coronacrisis. We kunnen niet wachten. We moeten nú aan de slag.”