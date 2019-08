Doodgeschoten Roemenen gevonden in België

In een dorp in het zuiden van België zijn de lichamen van twee Roemenen gevonden. De twee mannen, geboren in 1971 en 1974, waren als vermist opgegeven en zijn doodgeschoten, meldt het Openbaar Ministerie in Charleroi.

Een politieman vond donderdag de geparkeerde auto van het tweetal. Hij legde een paar uur later een verband met een opsporingsbericht van de Brusselse politie. De dochter van een van de mannen had hen woensdag als vermist opgegeven nadat ze niet waren teruggekeerd van een vistripje in de buurt van Charleroi.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij de autopsie wordt ook een wapendeskundige ingeschakeld.