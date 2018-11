Donner: Populisten moeten zo snel mogelijk op het pluche

De teruggetreden vicevoorzitter van de Raad van State, onderkoning Donner, doet nog eenmaal van zich spreken: populisten moeten meeregeren.

„Partijen die opkomen onder de belofte ”en nu gaan we het allemaal heel anders doen”, moet je zo snel mogelijk verantwoordelijkheid geven. Dat is de methode om te laten zien: kun je het waarmaken of niet?”

Een opmerkelijke aanbeveling van de vorige week teruggetreden onderkoning van Nederland, de CDA’er Donner. In een interview met de Volkskrant zegt de oud-vicepresident van de Raad van State in feite dat de PVV zo snel mogelijk weer in het kabinet moet.

Ter opfrissing: in het kabinet-Rutte I werkten VVD en CDA samen en de PVV was gedoogpartner. In het voorjaar van 2012, toen er extra bezuinigingen nodig waren, trok Wilders zijn steun in.

Klopt de theorie van Donner wel? Deels. In 2002 werd de LPF van Pim Fortuyn inderdaad ‘onschadelijk’ gemaakt door de partij op te nemen in het kabinet. Maar de ondergang van de LPF had ook alles de maken met het feit dat de partij na de moord op Fortuyn een roerloos schip was.

Voor de PVV geldt dat niet. Wilders heeft de touwtjes binnen de partij stevig in handen. De PVV is met twintig zetels de grootste oppositiepartij.

Of Wilders ooit in het kabinet komt, valt nog te bezien. De huidige generatie liberalen heeft een grondige afkeer van hun oud-partijgenoot. Om over de christendemocraten maar niet te spreken. Die hebben nog een onverwerkt trauma van het avontuur onder Rutte I.