Donner (CDA): Voor FVD geldt niet: „Bah, vies, afblijven”

CDA’ers moeten samenwerking met FVD niet bij voorbaat afwijzen vanuit een –op zich begrijpelijke– primaire reactie van: „Bah, vies, afblijven.”

Dat schrijft CDA-prominent Piet Hein Donner, oud-minister en voormalig vice-voorzitter van de Raad van State, in Christen Democratische Verkenningn (CDV). Het zomernummer van dit studieblad van het wetenschappelijk instituut van de partij verschijnt donderdag.

Donner erkent dat een coalitie vormen met Forum „geen gewone” politieke samenwerking is. „Het is niet: meer van het hetzelfde als met andere partijen.” Baudet „straalt een populistisch beleid uit van geloof in eigen kracht, nationale geldingsdrang, simpele oplossingen, het gelijk van ‘zijn’ meerderheid, waar ook de rechtsstaat desnoods voor moet wijken”, schrijft de oud-minister. Daarom ligt samenwerking van het CDA met zo’n partij niet meteen voor de hand.

Buitenspel

Samen een coalitie vormen bij voorbaat uitsluiten, is echter onverstandig, betoogt Donner. Zo’n houding kan er gemakkelijk toe leiden dat men „zichzelf buitenspel zet en niet de ander.” De ander isoleren en in een cordon sanitair plaatsen, is vaak „vooral een gebaar dat slechts het eigen belang en het gevoel van eigenwaarde dient.”

Volgens de CDA-prominent is het niet de vraag of het gedachtegoed van Forum verwerpelijk is, maar „hoe het land effectief voor die opvattingen behoed kan worden.”

Wie die laatste vraag serieus neemt, zal sóms wél een coalitie met een dergelijke partij aangaan, meent Donner. „De ervaring tot dusver in Nederland leert dat regerings- of bestuurlijke deelname vaak een doeltreffend instrument is om de opkomst van populistische partijen te remmen, juist omdat men al tot participatie in een coalitie geroepen kan worden op een moment dat de omstreden opvattingen (nog) niet dominant zijn.”

De LPF heeft zich nooit meer van zijn regeringsdeelname hersteld „en de PVV verloor, ook na alleen gedoogsteun,

drie verkiezingen op rij”, aldus Donner.

Noord-Brabant

In het CDA is samenwerking met FVD al een aantal maanden voorwerp van discussie. Dat men in Noord-Brabant met Forum in een coalitie is gestapt, wordt door een deel van de partij afgekeurd. Kandidaat-lijsttrekker Hugo de Jonge heeft al enkele malen gezegd dat hij op landelijk niveau niet samen wil regeren met de partij van Baudet. Kandidaat-lijsttrekker Mona Keijzer stelde zich op het standpunt dat haar partij samenwerking met FVD niet bij voorbaat moet uitsluiten.