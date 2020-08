Donderdag persconferentie Rutte en De Jonge over corona

Donderdag houden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om 19.00 uur ’ een persconferentie over de huidige stand van zaken omtrent corona in Nederland. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat ze de „algemene situatie zullen duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen.”

Op dezelfde dag komt een deel van de Tweede Kamer bijeen om te bepalen of er een plenair debat komt over corona. Dit is aangevraagd door PvdA-leider Lodewijk Asscher. Er stond al een commissievergadering gepland voor 12 augustus, maar Asscher wil een plenair debat hierover. De coalitiepartijen hadden al aangegeven hier geen behoefte aan te hebben, liet Asscher maandag weten in het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio1.

Het aantal coronabesmettingen loopt sinds enkele weken weer op, met name in de regio’s Rotterdam en Amsterdam. Deze steden hebben vanaf 5 augustus een mondkapjesplicht ingesteld voor bepaalde stadsgebieden.