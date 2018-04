Dodelijke val Amsterdammer na eten spacecake

Een 26-jarige man uit Amsterdam is zaterdagavond na het eten van „een grote hoeveelheid spacecake” van de zevende verdieping van zijn hotel in Oostende gevallen. Het slachtoffer was op slag dood. Dat maakte het parket van Brugge donderdag bekend.

Het slachtoffer was met twee Nederlandse vrienden afgelopen weekend naar de Belgische kustplaats gereisd. Ze verbleven in een hotel langs de Albert I-Promenade, waar de Amsterdammer in de loop van de middag de hasjcake verorberde. Onder invloed van de cannabis liep hij door een glazen deur en viel hij naar beneden, aldus het parket.

Volgens de politiearts was de THC-waarde in zijn bloed, de werkzame stof in cannabis, zo hoog dat er visuele en auditieve hallucinaties, acute psychose en verlies van inzicht in tijd en ruimte hebben kunnen optreden.

De vrienden werden aangehouden maar mochten na verhoor vertrekken.