Dode en gewonden bij explosie Vlaams bedrijf

Door een stofexplosie in een houtbedrijf in Vlaanderen is vrijdag een werknemer (22) van een schoonmaakbedrijf omgekomen. Drie van zijn collega’s liepen zware brandwonden op. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De vier werknemers van het reinigingsbedrijf wilden een silo in het West-Vlaamse dorp Anzegem leeghalen. Daarin had donderdagavond een brand gewoed. Toen ze de silo openden, vond volgens de gemeente de ontploffing plaats.

Burgemeester De Vogelaere vertelde aan persbureau Belga dat de stofexplosie te vergelijken is met een gasontploffing. „De slachtoffers werden meters weggekatapulteerd.”