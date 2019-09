Dode door schietpartij in Luik

In Luik is maandagochtend een agent zeer ernstig gewond geraakt toen een man hem van dichtbij in zijn hoofd schoot. Een collega-agent heeft de schutter vervolgens doodgeschoten.

In tegenstelling tot eerdere berichten is de 33-jarige agent niet overleden, maar volgens het Openbaar Ministerie is hij wel hersendood. De minister van Binnenlandse Zaken en vele korpsen in het land hadden in de ochtend al hun medeleven betuigd.

De agent werd beschoten bij een routinecontrole van een auto waarin een man leek te slapen. Die haalde rond 08.20 uur direct een vuurwapen tevoorschijn en vuurde. De agent werd in zijn hoofd geraakt.

De politieman is volgens Belgische media vader van drie kinderen. De straat waar is geschoten is afgesloten voor verkeer.

De burgemeester van de stad sprak meteen zijn steun uit aan het politiekorps. Vorig jaar mei werden in Luik twee agentes doodgeschoten door een gevangene die met verlof was.