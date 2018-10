Dode door ingestorte steiger Antwerpen

In Antwerpen is woensdagochtend een bouwvakker overleden door een ingestorte steiger. Een gewonde collega is naar een ziekenhuis gebracht, melden lokale media. De hulpdiensten zetten een warmtecamera en zoekhonden in om te kijken of er nog slachtoffers onder het puin liggen, maar daarvoor zouden geen aanwijzingen zijn. De ravage is groot.

Hoe de stelling in de Pelikaanstraat, naast het Centraal Station, kon instorten is nog onduidelijk. De steiger was er neergezet voor een nieuwbouwproject. De straat is afgesloten voor alle verkeer.