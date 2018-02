Dochter (18) staatssecretaris Blokhuis overleden

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) legt de komende twee weken zijn werk neer in verband met het overlijden van zijn dochter.

De achttienjarige Julia Blokhuis overleed zondag plotseling. Ze was eind vorige week opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht met zeer ernstige uitvalsverschijnselen, waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte.

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van de dochter van staatssecretaris Paul Blokhuis en zijn vrouw Ida. Julia Blokhuis is 18 jr geworden. Wij wensen de familie Blokhuis heel veel sterkte en kracht toe in de verwerking van dit grote verlies. pic.twitter.com/4Sy6gYuXMX — MinVWS (@MinVWS) February 27, 2018

Ze was de jongste van de vier dochters van de ChristenUnie-staatssecretaris en zijn vrouw Ida. In een verklaring van het ministerie omschrijft het gezin Julia „als een zeer zachtaardig, sociaal en lief meisje”.