DNB-baas Knot: neem tijd voor afbouw staatsschuld na corona

Het weer omlaag brengen van de staatsschuld, die momenteel hard stijgt door alle steunmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, kan best over een aantal generaties worden uitgesmeerd. Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een gesprek met de Tweede Kamer.

„Corona is het type schok dat één keer in de 100 jaar gebeurt”, zegt Knot. „Als je in deze tijden nog niet bereid bent je buffers te gebruiken, dan weet ik niet waar je ze voor aan het opbouwen bent geweest.”

Knot vindt het dan ook „best goed te rechtvaardigen” om niet meteen te gaan bezuinigen om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. „Na de vorige crisis hebben we ervoor gekozen dat in vijf jaar te doen”, aldus Knot. „Dat zou ik dus nu niet doen. Ik zou er echt beduidend langer voor nemen.”

Voorlopig is het volgens Knot zaak om „de permanente schade aan ons verdienvermogen zo klein mogelijk te houden”. Dat betekent in de praktijk dat pas na de verkiezingen van komend voorjaar plannen kunnen worden gemaakt om de staatsschuld weer omlaag te brengen. Knot noemt de kabinetsformatie daarvoor „een goed moment”.