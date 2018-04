Dividendbelasting zorgt weer voor reuring

Opnieuw doet de dividendbelasting stof opwaaien in politiek Den Haag. Het kabinet wil af van de taks die nu nog wordt geheven op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders, maar wil geen inzage geven in alle informatie waarop dat voorgenomen besluit is gebaseerd.

Nu betalen aandeelhouders nog 15 procent belasting op het deel van de winst dat zij van ondernemingen krijgen uitgekeerd. Bedrijven die dividend ontvangen van andere bedrijven kunnen dat verrekenen met hun vennootschapsbelasting, oftewel de belasting die ze betalen over hun winst. Een particulier kan het verrekenen met zijn inkomstenbelasting.

Daarmee komt de maatregel vooral buitenlandse aandeelhouders ten goede. Dat maakt het volgens het kabinet aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen en dat zou meer banen opleveren. Voor Nederlandse bedrijven komt daarnaast administratieve rompslomp te vervallen.

Vrijwel de voltallige oppositie is tegen afschaffing van de dividendbelasting, die ervoor zorgt dat de jaarlijkse belastinginkomsten van de overheid met 1,4 miljard euro dalen. Dat geld kan volgens die partijen beter aan andere zaken worden besteed, zoals de zorg en het onderwijs

De maatregel maakt wel deel uit van een breder pakket aan belastingwijzigingen. Om brievenbusconstructies tegen te gaan wil het kabinet tegelijk een belasting op rente en royalty’s invoeren, bedoeld voor uitgaande geldstromen naar landen met zeer lage belastingen. Toch menen critici dat het beeld van Nederland als belastingparadijs erdoor wordt bevestigd.

De oppositie in de Tweede Kamer voelde premier Mark Rutte eerder aan de tand over de druk die zou zijn uitgeoefend vanuit grote multinationals om de dividendbelasting te schrappen. Ditmaal is zij verbolgen omdat het kabinet weigert inzage te geven in documenten op grond waarvan het besluit tot afschaffing tijdens de formatie is genomen.