Dit jaar geen reis naar Den Haag

Scholieren, Kamerleden en Staphorster vrouwen: ieder jaar zijn ze van de partij op Prinsjesdag. Noodgedwongen of uit eigen keus is dat dit jaar anders.

De Eben-Haëzerschool uit Capelle aan den IJssel op Prinsjesdag in Den Haag. beeld Eben-Haëzerschool

Geen paleiswacht voor groep 8

Acht achtereenvolgende Prinsjesdagen ging de Eben-Haëzerschool uit Capelle aan den IJssel naar de hofstad. Elk jaar ging groep 8, met leerkracht en ouders. Per metro of trein. „Dat betekent: vroeg op pad, maar daar heeft niemand moeite mee”, zegt directeur Arie-Jan Paul. „Het is een heerlijke dag; kinderen kijken ernaar uit. We staan steeds ongeveer op dezelfde plek, dicht bij Paleis Noordeinde. Uren wachten, maar je verveelt je geen moment: de paleiswachten, de paarden, de hele entourage. Wel lastig als er iemand naar de wc moet.”

Het was vaak mooi weer. „We hebben weleens een buitje gehad, maar verregend zijn we nog nooit.” Andere klassen kijken op school mee. „Prachtig als kinderen opeens een broertje of zusje op het scherm zien.”

Na de balkonscène ging de klas vaak naar de Raad van State. Daar leidde dorpsgenoot Weggeman hen rond. „Zijn kinderen zaten hier op school. Nu zijn kleinkinderen.”

Aan de excursie gingen lessen over Prinsjesdag vooraf. „Dit jaar zoeken we daarvoor een andere leuke afsluiting. Ná deze dinsdag.”

Yesilgoz. beeld ANP, Bart Maat

VVD’er laat Troonrede schieten

Na lang nadenken besloot VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius dit jaar niet naar de Troonrede te gaan. Het zou haar vierde keer worden. „Ik wilde wel graag, en had ook alles klaar, zoals m’n kleding. Maar ik twijfelde, omdat ik me er tegelijkertijd niet prettig bij voelde. Uiteindelijk heb ik gezegd: ik stel voor dat ik thuisblijf. Als ik zo veel twijfel of dit nu het verstandigst is, dan moet ik het maar niet doen.”

Yesilgöz vindt het „ongelooflijk jammer” dat ze er dit jaar niet bij is. „Tegelijkertijd moet ik eerlijk zijn: ik ken heel veel schrijnende voorbeelden van mensen die op heel belangrijke momenten in iemands leven ergens niet bij konden zijn in de afgelopen maanden. Denk aan begrafenissen en bij ziekte. Dus ik vind dat ik me niet zo mag aanstellen.”

De VVD’er is overigens niet het enige Kamerlid die niet aanwezig is in de Grote Kerk in Den Haag. Enkele tientallen volksvertegenwoordigers wonen dit jaar Troonrede niet bij. Yesilgöz: „Ik zal niet m’n hele outfit aandoen en ik zal me niet helemaal optutten, maar ik ga het zeker volgen.”

Elk jaar op de tribune. beeld fam. Van der Sluis

Staphorster dracht blijft in kast

Sinds 1999 gaat er een bus met zo’n zestig Staphorster vrouwen naar Den Haag. Allemaal in klederdracht. „Zestien uit de groep dragen dat dagelijks”, zegt Annigje van der Sluis-Meesters. „De meeste anderen hebben het nog wel in de kast. Anders lenen ze het.” Sinds 2006 organiseert ze de reis, samen met de vrouw van toenmalig burgemeester Alssema.

De bus vertrok altijd om 6.30 uur. Onderweg: spelletjes, zingen, een verhaaltje. Koffiedrinken in De Meern. In Den Haag stonden de vrouwen vroeger op het Binnenhof. „Dat mag van de beveiliging helaas niet meer. We gingen daarna langs de route staan, maar nu zitten we elk jaar op de tribune op het Lange Voorhout. De tijd vliegt om; er is zo veel te zien. Heen of terug kijkt de koning of de koningin wel een keer onze kant op.

Enkelen mochten er in de Ridderzaal bij zijn. Daarvoor leverde ik elk jaar een lijst in van de vrouwen die daar nog nooit zijn geweest.”

De dag werd afgesloten met een maaltijd. Dit jaar geen reis naar Den Haag. „Hopelijk in de toekomst wel weer. Mét gouden koets.”