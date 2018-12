„Dit jaar geen Klimaatakkoord door onenigheid”

Dit jaar wordt er geen Klimaatakkoord meer gesloten door de vier regeringspartijen, omdat CDA en VVD dwarsliggen. Dat schrijft het AD op basis van bronnen rond het kabinet. De twee partijen zijn bang dat de benzine- en dieselprijzen omhoog gaan.

Op 21 december moet het voorstel voor het akkoord er liggen, maar de regeringspartijen hebben nu al veel vragen ingediend bij de klimaattafels. Het CDA maakt zich zorgen om mensen met lage inkomens die zelf het geld niet hebben om over te stappen van gas naar een warmtepomp in huis. De VVD is bang dat automobilisten de dupe worden, omdat de brandstofprijzen omhoog kunnen gaan.

De partijen zijn het wel eens geworden over het versneld sluiten van de kolencentrale in Amsterdam. Die gaat mogelijk al over anderhalf jaar dicht.

Meer dan honderd organisaties onderhandelen over het akkoord onder leiding van Ed Nijpels.