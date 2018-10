Diplomatieke rel tussen Spanje en Vlaanderen

De Vlaamse premier Geert Bourgeois is zeer ontstemd over het besluit van Spanje om de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken. Hij had gezegd dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de Spaanse ambassadeur in België op het matje zou roepen, maar die ontkent dat van plan te zijn.

De diplomatieke status van de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Spanje werd ingetrokken vanwege uitlatingen van de Vlaamse parlementsvoorzitter Jan Peumans. Volgens hem is het onacceptabel dat Catalaanse politici zijn gearresteerd omdat ze onafhankelijk willen zijn van Spanje.

Bourgeois wil dat Reynders de Spaanse ambassadeur wijst op de vrijheid van meningsuiting. „Dit is een zeer zwaar diplomatiek incident”, aldus Bourgeois, die de ambassadeur zelf vrijdag zegt te spreken.

De Vlaams-nationalistische N-VA waar Bourgeois en Peumans lid van zijn, staat sympathiek tegenover de separatistische beweging in Catalonië. N-VA ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van de Europese Unie.