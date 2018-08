Diploma voor meeste leerlingen VMBO Maastricht

De meeste leerlingen van het geplaagde VMBO Maastricht zijn alsnog geslaagd. De meesten van de 353 leerlingen wier eindexamens voor de zomer ongeldig werden verklaard, hebben dat recht weten te breien: 285 vmbo’ers hebben tot dusver hun diploma behaald, laat het ministerie van Onderwijs weten.

De examens waren ongeldig omdat er bij alle leerlingen hiaten zaten in de schoolexamens. Vrijdag ontvingen 243 leerlingen het verlossende telefoontje: ze zijn geslaagd. Ruim veertig tieners kregen het goede nieuws al in juli. Voor 48 vmbo’ers gloort nog hoop. Zij krijgen in oktober nog een mogelijkheid schoolexamens te herkansen.

Van twintig leerlingen stond voor de zomer al vast dat zij er te slecht voor stonden: herkansingen boden voor hen geen soelaas meer.

„Voor veel leerlingen en ouders komt er een eind aan een zomer vol onzekerheden”, zegt minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs).