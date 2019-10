Diner van afgesloten Ridderzaal naar buurthuis

De Week tegen Eenzaamheid is niet volgens plan afgetrapt met een buffet voor gasten in de Haagse Ridderzaal, maar in een aantal buurthuizen. Minister Hugo de Jonge (Welzijn) deelde aan eenzame ouderen het avondeten uit dat eigenlijk was bedoeld voor zijn gasten. Die konden het Binnenhof door actievoerende boeren niet bereiken.

De Jonge vindt het „jammer dat het openingscongres van de Week tegen Eenzaamheid niet kon doorgaan”. „Maar we hebben van de nood een deugd gemaakt.” Het eten voor de deelnemers van het congres werd snel naar vier Haagse buurtcentra overgebracht. „Dat is mooi, want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, zo is ook vanmiddag weer gebleken, kunnen we allemaal.”

De minister deelde avondmaaltijden uit in wijkwinkel Bij Betje in de Haagse achterstandswijk Moerwijk.

De jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid is dit jaar van 1 tot en met 8 oktober.