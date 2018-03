Dik-Faber ziet prijs Groenste Politicus 2017 als aansporing

ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber is zondag –samen met D66-Europarlementariër Gerbrandy– door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus van 2017.

Die prijs is een „enorme opsteker voor mijn medewerkers en mij”, reageerde Dik-Faber maandag desgevraagd.

„Een bijzondere waardering voor het mooie werk om zorg te dragen voor de schepping. En een aansporing om op deze voet verder te gaan.”

Natuurmonumenten roemt u als „bruggenbouwer bij uitstek die nodig is als het gaat om vergroening van de landbouw”, omdat u boeren en natuurbeschermers bij elkaar brengt. Herkent u zichzelf daarin?

„Daar heb ik me inderdaad steeds voor ingezet. Ik wil graag samen met boeren werken aan het oplossen van klimaatvraagstukken. En niet vanuit Den Haag zomaar allerlei regels over hen uitstorten.”

In het regeerakkoord staan veel vergroeningsmaatregelen. Bent u voorlopig tevreden?

„Dat akkoord is inderdaad een enorme, goede stap. Dat wil niet zeggen dat er niets meer is om me voor in te zetten. Zoals de statiegeldregeling uitbreiden naar kleine plastic flessen. Dat voorkomt veel zwerfafval.”

Wat kunt u als politicus betekenen voor burgers die willen vergroenen?

„Energiecoöperaties van burgers ondervinden soms nog knelpunten als zij samen willen investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van scholen of kerken en andere gebouwen. Dat wil ik graag helpen oplossen.”