Dijsselbloem praat eurogroep bij over Den Haag

Jeroen Dijsselbloem licht de eurogroep maandag in over het bereikte regeerakkoord in Nederland. „Ik ga mijn collega’s informeren over wat er gebeurt in Nederland en wat dat betekent”, zei de bijna ex-minister van Financiën in Luxemburg voor aanvang van de eurogroep. Na afloop van de vergadering geeft hij een persconferentie.

Dijsselbloem is sinds januari 2013 voorzitter van de groep van ministers van Financiën van de negentien landen met de euro (eurogroep). Hij wil graag zijn mandaat afmaken, tot in januari 2018. In die functie is hij automatisch ook voorzitter van de raad van bestuur van het Europese steunfonds ESM.

Tot nu toe was gangbaar dat de voorzitter uit de eurogroep stamt en dus minister van Financiën is.

Volgens de Franse minister Bruno Le Maire zou het „voor de stabiliteit van de eurogroep de beste optie zijn als Jeroen doorgaat”, zei hij maandagmiddag. In dat geval zou een niet-lid van een EU-regering de besloten bijeenkomst gaan leiden waar ook de nieuwe Nederlandse minister van Financiën deel van uitmaakt.