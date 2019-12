VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet verder af van wachtgeld. Hij houdt vol dat hij daar recht op heeft, maar zet zijn „mening opzij” nu hij opnieuw in opspraak is gekomen door een ten onrechte ontvangen reiskostenvergoeding.

Dijkhoff streek de afgelopen tijd 4900 euro per jaar op voor reiskosten die hij niet maakte, ontdekte HP De Tijd. De tweede man van de VVD heeft een auto met chauffeur. Dijkhoff spreekt van „een stomme fout”. Hij verkeerde in de veronderstelling dat hij de toelage niet ontving, maar controleerde dat niet. „Daardoor heb ik een vergoeding ontvangen die ik nooit heb willen krijgen.” Het geld is inmiddels teruggestort, zegt de voorman van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Vorige week moest Dijkhoff zich al verantwoorden omdat hij bovenop zijn salaris wachtgeld ontving. Dat is niet de bedoeling van de wachtgeldregeling, vinden veel critici. Dijkhoff gaf echter geen krimp en kreeg steun van onder meer premier Mark Rutte.

Dijkhoff houdt vast aan de „niet populaire” opvatting dat hij zijn wachtgeld verdient. Maar hij vindt „dat in deze discussie onze fractie op inhoud het debat moet kunnen voeren zonder iedere keer aangesproken te worden op mijn persoonlijk keuze”.