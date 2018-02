Dijkhoff zegt niets tot debat Zijlstra

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt tot het debat met de onder vuur liggende minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken niets over het lot van zijn partijgenoot. Dijkhoff verwees na afloop van een vergadering met VVD-Kamerleden alleen naar het debat, maar sprak geen expliciete steun uit.

Ook de Tweede Kamerfracties van de andere coalitiepartijen spraken dinsdag voor aanvang over het debat over de kwestie. D66-leider Alexander Pechtold zei dat er vertrouwen is tot het tegendeel is bewezen. Maandag gaf hij aan dat Zijlstra kon blijven.

De ChristenUnie wilde vooraf geen steun uitspreken voor de minister. De partij verwacht een „pittig debat”.

Zijlstra moet zich verantwoorden over de leugen die hij heeft verteld over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.