Dijkhoff: VVD heeft scherpte verloren

De VVD heeft „scherpte verloren” en is te veel bezig met het uitleggen van compromissen. Om die reden wil fractievoorzitter Klaas Dijkhoff het roer binnen de partij omgooien en meer aansluiting zoeken bij de middenklasse en het mkb, zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Dijkhoff is bijvoorbeeld niet gelukkig met de verhoging van het btw-tarief en de hogere energiebelasting. Ook vindt hij dat de grote ondernemingen te veel ruimte hebben gekregen. „Er zijn nu bedrijven die heel veel geld verdienen, maar weinig teruggeven aan de samenleving”, aldus de VVD-voorman die de voorgenomen dividendbelasting een „misrekening” noemt.

„We moeten kijken naar de lastenverdeling die de middenklasse nú nodig heeft”, zegt Dijkhoff in de krant. „We moeten eerder denken aan de tandartsassistente dan aan de tandarts. Dat betekent ook dat je bij lastenverlichting tegen hoge inkomens moet durven zeggen: je gaat er niet op achteruit, maar we slaan je nu even over.”