Dijkhoff verlegt koers van klassiek naar sociaal liberaal

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil de koers van de partij verleggen. En dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de vrijheid van onderwijs en van godsdienst.

De VVD vaart op dit moment onder leiding van politiek voorman en minister-president Rutte een gematigde middenkoers. De klassiek liberale Rutte staat voor een teruggetrokken overheid. Dat betekent onder meer niet schoppen tegen de schenen van het bedrijfsleven, maar ook niet tegen de vrijheid van onderwijs.

Op dit moment loopt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zich in de Tweede Kamer warm om ooit het estafettestokje van Rutte over te nemen. Het ziet ernaar uit dat de partij onder leiding van Dijkhoff een andere koers kiest. De kroonprins pleit voor een overheid die zo nodig flink ingrijpt in de samenleving.

Segers hekelt onderwijsvoorstel Dijkhoff

Zaterdag liet Dijkhoff met een discussiestuk en een interview in De Telegraaf weten welke richting hij op wil met de partij. De VVD is er niet langer exclusief voor de welgestelden, maar ook voor de middenklasse. Ook moet de partij niet alleen zozeer belangen van de multinationals behartigen, maar meer die van het midden- en kleinbedrijf.

En als islamitische scholen een probleem gaan vormen, wil Dijkhoff de vrijheid van onderwijs en van godsdienst ter discussie stellen. Misschien moet de overheid artikel 23 van de Grondwet aanpassen of ondergeschikt maken aan artikel 1 van de Grondwet waarin gelijke behandeling en antidiscriminatie zijn verankerd.

Dijkhoff kiest met zijn discussiestuk voor een meer sociaalliberale koers zoals D66 die voorstaat. Dat is verrassend. Dijkhoff had ook kunnen kiezen voor een rechtsere koers om Forum voor Democratie en PVV de wind uit de zeilen te nemen. Rechts van de huidige VVD is stemmenwinst te behalen.

Met de voorgenomen koers ten aanzien van de onderwijsvrijheid maakt Dijkhoff in ieder geval geen vrienden bij de coalitiepartners CDA en ChristenUnie. CU-voorman Segers was er zaterdag snel bij met een reactie: „Voor de ChristenUnie zijn de vrijheid van geloof en de vrijheid van onderwijs ononderhandelbaar.”

Maar eerst zal Dijkhoff zijn eigen partij nog moeten overtuigen van een meer sociaalliberale koers. En dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Een deel van de VVD nu reeds ziet met lede ogen aan hoe PVV en FVD de VVD langzaam maar zeker leegeten. En binnen de VVD is er ook een heel grote groep voorstander van de vrijheid van onderwijs zoals die ruim een eeuw geleden werd vastgelegd in de Grondwet.