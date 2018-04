Dijkhoff snapt verzwijgen memo’s dividendtaks

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff „kan er begrip voor hebben” dat meerdere ministers voor premier Mark Rutte het bestaan van documenten over de dividendbelasting verzwegen. Dijkhoff wijst erop dat de ministers die ambtelijke memo’s lazen toen ze nog geen minister waren, en „dat valt onder andere regels”.

Rutte hield in de Tweede Kamer vol dat hij niets wist van ambtelijke notities over de omstreden afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders, terwijl meerdere ministers die dus hadden gelezen. De oppositie voelt zich om de tuin geleid. Het kabinet wilde de memo’s onder het tapijt vegen omdat ambtenaren de maatregel ontraadden, vermoedt zij.

De onthulling dat ministers wél wisten van de memo’s geeft „een rommelig beeld, dat geef ik meteen toe”, zegt Dijkhoff. Maar dat „betekent niet meteen dat het ook fout zit”. De eerste man van de VVD in de Kamer schort zijn eindoordeel over de kwestie nog even op en wijst erop dat hij er niet bij was. „Ze mogen het zelf uitleggen.”

D66-leider Alexander Pechtold „neemt aan dat er van de week een debat is” waarin het kabinet die uitleg kan verschaffen. Ook Dijkhoff „kan zich voorstellen” dat het kabinet de Kamer tekst en uitleg komt geven, mits dat ook echt duidelijkheid zou scheppen.

Pechtold wil eerdere uitspraken niet herhalen dat niet vrijgegeven formatiestukken over de dividendbelasting alsnog naar de Kamer moeten. Het kabinet blijft dat weigeren, omdat volgens het ministerie van Financiën anders „de noodzakelijke vertrouwelijkheid” van de formatie in het geding komt en de verstandhouding binnen de coalitie „kan worden verstoord”.