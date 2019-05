Dijkhoff roept op niet te gaan staken

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff roept mensen op dinsdag niet te gaan staken. Het openbaar vervoer ligt dan waarschijnlijk grotendeels plat door een staking, georganiseerd door de vakbonden om hun eisen voor een "fatsoenlijk pensioen" kracht bij te zetten. Hun punt is wel duidelijk. Een staking is niet nodig."

"Ik raad mensen aan die willen gaan staken om zich te bedenken en niet te gaan staken. Hun punt is duidelijk, er wordt over gesproken. Dus om nou heel Nederland lastig te gaan vallen met een staking gaat je punt niet dichterbij brengen", zei hij maandag voor aanvang van het coalitieoverleg.

Premier Mark Rutte zei te hopen dat "de overlast beperkt is", maar haastte zich om toe te voegen dat hij "als premier niet over stakingen gaat".

Aanleiding voor de staking voor de bonden is het uitblijven van een akkoord over de pensioenen. Onder meer over het verhogen van de AOW-leeftijd en vroeger pensioen voor mensen met zware beroepen worden werkgevers en werknemers het maar niet eens.

"Ik snap dat die stijging niet leuk is", zei Dijkhoff over de AOW-leeftijd. "Maar we moeten onderkennen dat als we ouder worden, we allemaal wat langer moeten werken."

De discussie over een uitzonderingspositie voor mensen met zogenoemde zware beroepen, vindt hij lastig. "Dan moet je een lijst maken, waar uiteindelijk niet heel Nederland op staat." Een beroep kan bijvoorbeeld ook mentaal zwaar zijn, maar als zo’n lijst te lang wordt "is het bedrag dat we daarvoor hebben niet genoeg".