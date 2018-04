Dijkhoff: niet fraai, maar niet per se fout

De gang van zaken rondom de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting is „niet fraai”, maar dat betekent „niet per se” dat het fout is. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff woensdag betoogd in het debat over de verzwegen ambtelijke memo’s die dinsdag werden vrijgegeven.

De oppositie gaf de coalitie in het eerste deel van het debat flink ervan langs. Dijkhoff erkende dat er veel onduidelijkheid is ontstaan, over wie wat wel of niet wist, en wanneer, over het bestaan van de memo’s. „Hoe rommelig en mistig het ook is, dat betekent niet per se dat het fout is”, aldus Dijkhoff.

Volgens hem had het kabinet toen er voor het eerst werd gevraagd naar de memo’s door de Kamer, moeten zeggen dat die er wel zijn maar niet relevant zijn voor de discussie. Omdat afgesproken is ze buiten het dossier van de formatie te houden, aldus Dijkhoff.

Hij benadrukte dat hij de ambtelijke stukken dinsdag voor het eerst zag. Ook is er vóór afgelopen maandag in het wekelijkse coalitieoverleg niet over de stukken gesproken, zo zei hij.

In een debat in november gaf Rutte aan geen herinnering te hebben aan memo’s over de kwestie. Het bestaan van de memo’s kwam vorige week boven tafel, omdat het ministerie van Financiën een verzoek om openbaarmaking ervan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur had afgewezen.

Asscher en Klaver betoogden dat het kabinet op dat moment dus zelf ook bewust werd van het bestaan van de memo’s, en de Kamer had moeten melden dat er in november onjuiste informatie was verschaft. Daar was Dijkhoff het niet mee oneens.

De uitspraken uit november een leugen noemen gaat Dijkhoff echter vooralsnog te ver. „Het hangt ervan af of je op dat moment wist dat ze er waren.” Dat moet blijken uit de antwoorden van Rutte, die later in het debat aan het woord komt. „Het klopte niet. Daarom wil ik weten hoe dat precies gegaan is.” Het gaat om „de geloofwaardigheid”.