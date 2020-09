Dijkhoff: investeringskorting van de baan? Dan winsttaks omlaag

Als de investeringskorting voor bedrijven van de baan gaat, moet de hierdoor misgelopen 2 miljard euro op een andere manier naar het bedrijfsleven, vindt de VVD. Bijvoorbeeld door het hoge winstbelastingtarief alsnog te verlagen, suggereert VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in het debat over de begroting van het kabinet.

In dat debat was veel te doen om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), waardoor bedrijven een deel van gedane investeringen kunnen aftrekken van de loonheffing. De regeling komt in plaats van de verlaging van de winstbelasting. Het kabinet is van mening dat bedrijven die in de coronacrisis winst boeken, daarover niet nog een voordeeltje nodig hebben. In plaats daarvan worden bedrijven aangemoedigd investeringen te doen in crisistijd.

Maar de lasten voor bedrijven gaan al behoorlijk omhoog, aldus Dijkhoff. „De lasten van bedrijven verzwaren kan je niet maar blijven doen en blijven doen. Voor mij staat gewoon voorop dat er een demping van de lastenverzwaring is”, aldus de liberaal. Dat linkse partijen de investeringsaftrek als cadeautje voor het bedrijfsleven wegzetten, is volgens hem dan ook onterecht. „Als de BIK de collega’s niet bevalt, dat kan, dan verlagen we toch gewoon de winstbelasting?”

Die voorgenomen verlaging was volgens Dijkhoff een „prima plan”. Hoe dan ook moet het geld linksom of rechtsom bij het bedrijfsleven terechtkomen. „Terecht vraagt de oppositie dat je bij samenwerken rekening met elkaars denkbeelden moet houden. Maar ja, dan moet dat ook bij ons”, concludeert de VVD’er.