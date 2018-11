Dijkhoff hekelt aangifte PvdD

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt de aangifte van de „drammers” van Partij voor de Dieren (PvdD) tegen hem „zonde van de tijd van de agent, de officier en het papier.” Het VVD-Kamerlid liet zaterdag op een partijbijeenkomst in Den Bosch vijfhonderd ballonnen op, en PvdD-collega Christine Theunissen vindt dat een economisch delict.

Ze heeft het over de verspreiding van 500 stuks zwerfafval en noemt de kwestie een heel principiële zaak. „Dat zal het Openbaar Ministerie ook moeten vinden”, zegt ze in de krant AD.

Een „aandachtsaangifte”, bestempelt Dijkhoff de actie. „Deze drammers willen dat je gaat leven zoals zij. Dan mag je veel dingen niet meer. Wij gaan Nederland schoon doorgeven aan onze kinderen zonder dat het hier een dooie boel wordt. Ja, we rijden uiteindelijk allemaal elektrisch, maar je mag nog steeds vuurwerk afsteken met oudjaar, BBQ’en in de zomer en biologisch afbreekbare ballonnen oplaten op je bruiloft. Of op een festival.”